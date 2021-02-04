حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور عناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، ورغم ذلك إلا أنّه ينهي المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش، وتجنب الخلافات مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.