حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلابة، ولا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته فيها، وتستعرض "الوطن" لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الصمود وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.