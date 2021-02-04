حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

ينزعج مولود برج الجوزاء من تكرار الأمور والمواقف نفسها كل يوم، ولا يفضل أن يعيش بعيدًا عن الناس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وأن تعتني بصحتك وتتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.