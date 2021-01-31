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حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 31 يناير 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه اجتماعي، ولديه روح فكاهة وشباب وحيوية، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات وقد تشعر بالحنين للماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو خاليا تميل للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب منتخب مصر محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

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