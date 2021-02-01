حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجوزاء بالذكاء، فضلا عن أنه يعد أبا مثاليا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالأهل والأصحاب مشاريع مشتركة ولقاءات مثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع اليوم من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.