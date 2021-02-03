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حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأربعاء 03 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يفكر مولود برج الجوزاء بالعديد من الأشياء في وقت واحد، ولكن بطريقة تجعله يبدي ملامح الحزن، القلق، السعادة والانتصار، وتستعرض "الوطن" لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم أيضا للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

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