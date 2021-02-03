خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2020/ 2021: تستمر حتى 24 فبراير

كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء تسجيل الطلاب لاستمارات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020 – 2021، حيث يمكن للطلاب تسجيلها إلكترونيًا بشرط أن يقوم الطالب بطباعة الاستمارة، ويقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها، ثم يتم بعد ذلك تسليمها إلى المعهد لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال التعليم، الفترة التي يجب تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية للعام 2020 / 2021، وخطوات التسجيل إلكترونيًا في السطور التالية.

مدة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

يبدأ تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2020، اليوم الأربعاء حتى يوم 24 فبراير الجاري، ويقوم الطالب بعد الانتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية من خلال الخطوات الآتية:

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على موقع بوابة الأزهر الالكترونية، واختيار استمارة التقدم لامتحانات الثانوية الازهريه 2021/2020، أو الدخول هنـــا.

يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي أو رقم جواز السفر، بالإضافة إلى الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد الخاص به.

يتم بعدها تسجيل رقم الهاتف الذكي الخاص بالطالب بالإضافة إلى استيفاء بعض البيانات مثل رقم التليفون الأرضي، وتاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، وعنوان محل الإقامة.

كما سيطلب منه تسجيل بيانات آخر شهادة عليها الطالب، وعام الحصول عليها.

يتم بعدها تحديد المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

يقوم الطالب باختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

يطلب منه بعد ذلك تحديد حالة الطالب "مستجد ـأو باق للإعادة" والشعبة "رياضيات أو علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.