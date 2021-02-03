الإسكان: إنجاز 90% من مرافق أول مراحل العاصمة الإدارية

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مصر تشهد حاليا نهضة عمرانية ضخمة، وقطاع الإسكان يشهد نموا متواصلا منذ عام 2014، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ خطة قومية لجذب الاستثمارات في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، وتم العمل على إعادة تطوير المدن القائمة بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة بلغت 36 مدينة.

وأضاف عباس، خلال الندوة التي أقامتها اليوم لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة الأمريكية برئاسة محمد عبدالله عبر تطبيق «زووم»، أنه تم إنجاز 90% من المرحلة الأولى في 17 مدينة، مشيرا إلى أنه منذ 2019 تم بدء العمل في 14 مدينة أخرى، وبلغ حجم الإنجاز فيها 20%.

وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، حيث تم إنجاز من 85% إلى 90% من المرافق والإسكان من المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير الذي يتم في القطاع السكني في مدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن هناك عمل كبير يجرى أيضا في مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 7 آلاف فدان، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجاري العمل في المرحلة الثانية التي تستوعب نحو 350 ألف نسمة، وتضم أبراجا على الشاطئ ومتاح للمستثمرين المشاركة فيها، ومناطق ترفيهية وكورنيش 6.5 كيلو متر في المرحلة الأولى والثانية بنسبة إنجاز 97%.

وأكد أن محافظات الصعيد تشهد أيضا تنمية كبيرة وحركة استثمارات ضخمة، وأن الوزارة عملت على إقامة 8 مدن جديدة في كل محافظات الصعيد حتى أسوان، بهدف إحداث تنمية جديدة واستيعاب الكثافات السكانية.

وأوضح أن مسار خط القطار السريع الذي سيربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة لن يؤثر على أراضي المستثمرين أو الافراد أو المشروعات المقامة في المناطق التي سيمر بها، وأن وزارة النقل التي تحدد هذا المسار تأخذ في اعتبارها كل هذه الأمور.

وقال إنه في حالة تأثير هذا المسار على أراضي أي مستثمر أو فرد، فإن وزارة الإسكان تتولى دفع التعويضات المناسبة وفقا لماهو متبع في كل المشروعات، مشيرا إلى أن القطار السريع مشروع قومي هام سيكون له العديد من الآثار الإيجابية وسيساهم في خلق مجتمعات عمرانية وحدوث حالة من التنمية في المناطق التي سيمر بها.