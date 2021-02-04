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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 04 فبراير 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء شديد الذكاء ويتسم بالإخلاص في حياته العملية والشخصية، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

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