«حالة جديدة».. بلقيس تطرح أحدث أغنياتها

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها «حالة جديدة» بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروح والإخراج للمخرج والرابر المصري حسام الحسيني.

وتقول كلمات الأغنية:

اللي حصلّي ما حصَل إبعمره فيني

بالنسبه للهوى ، انا حاله جديده

ولادْري شلّي صار انا والله فيني

ولا تَدَرُّج أو مُقدمه مفيده !!

ددم ددم

أنا ليه قلبي اذا شافه ليه

ددم ددم

انا كلْما انا اوله عليه

ددم ددم

واذا مرْ يوم أنا ماشفته فيه

ددم ددم

واذا وسوست وقلت ما ابيه

اذا ماهو غرام ،، اذا مو حُب هذا

اذا ماهو الهوى ،، اذا مو عشْق ،، ماذا

يَكونُ قَدْ أصابَني أنا وَ قَلبي

لماذا كُلَّما رأَيْتُـهُ ،، لماذا

ددم ددم

اذا شفته معَ غيري أَحَد

ددم ددم

اذا حسيت انا .. إنَّ ابتعَد

ددم ددم

واذا ضاق و مَعَ نفسه قَعَد

ددم ددم

وتتولى شركة «شبكة» الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

و«حالة جديدة» هي الأغنية الرئيسية من ألبوم بلقيس المقبل والذي يحمل نفس الاسم، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة على المنصات الرقمية ويتضمن عددا كبيرا من المفاجآت الفنية والغنائية.

أشارت بلقيس، إلى أن أغنيات ألبومها سيتم طرحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة لكي تحصل كل أغنية على حقها، خاصة وأنها المنتجة لأعمالها.

وكشفت المطربة أن ألبومها الجديد سيتضمن عددا من اللهجات منها أغنية مغربية وأغنية مصرية.

وكانت بلقيس قد شوقت جمهورها ببرومو الكليب على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع البرومو، خاصة وأنه كشف عن أسلوب جديد في تصوير الكليب، وهو ما وعدت به جمهورها بالبعد عن الرتابة والتكرار والأفكار التقليدية المعتادة.