«فارس بلا جواز».. تفاصيل مسلسل مصطفى قمر الجديد

بدأ الفنان مصطفى قمر، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «فارس بلا جواز» الذى يعيده للشاشة الصغيرة بعد غياب 11 عاما، والذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني الجديد 2021.

مصطفى قمر بعد غياب 11 عاما يعود للدراما التلفزيونية

وعلمت «الوطن» أن المسلسل يدور في إطار كوميدي بحت وستكون قصته بشكل متصل منفصل، أي كل حلقة بقصة واحدة، ولكن بنفس الأبطال الأساسيين مع مشاركة عدد كبير من الفنانات حيث تم الاتفاق حتى الآن مع كل من شيري عادل وبشرى وديما بياعة.

كما سيشارك الفنان سليمان عيد في المسلسل ويجسد في العمل دور المأذون الخاص الذي يتعرض للمواقف الكوميدية مع الفنان مصطفى قمر، كما سيظهر كل من محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، وغيرهم من الممثلين الشباب، وفي عدد من الحلقات، والعمل هو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

ونشر مصطفى قمر، صورته بصحبة الماكيير الخاص به على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» معلقًا عليها قائلًا: «تفتكروا الدويك بيسرح لي شعري علشان بنصور إيه؟، مفاجأة بإذن الله نجاح وتوفيق، رمضان 2021».