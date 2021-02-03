«التضامن»: 2 مليون و600 ألف ترددوا على «مودة»

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي؛ المشرف على برنامج مودة للحد من نسب الطلاق، إن عدد المترددين على منصة مودة الإلكترونية تجاوز 2 مليون و606 آلاف شاب وفتاة، قائلا: «المنصة بها ترافيك مرتفع وكويس».

200 ألف متردد حصل على شهادة مودة للحد من الطلاق

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أن نحو 200 ألف متردد حصل على شهادة مودة للحد من الطلاق، مشيرا إلى أن هناك مترددين يبحثون عن مكون معين سواء ديني أو صحي، وهناك آخرين يأخذون كل المكونات بمراحلها.

وأكد أن المنصة يتم من خلالها إيصال الرسالة عن بعد، مشيرا إلى أنها أصبحت أيضا متطلب تخرج، يبدأ تطبيقها على طلاب أولى جامعة هذا العام، مشيرا إلى أن أمامهم 4 سنوات يستطيعون خلالها الحصول على الشهادة، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بداية العام الحالي.

وأشار إلى أنه تم تدريب أكثر من 100 ألف طالب جامعة على برنامج «مودة»، بخلاف 35 ألف مجند، موضحا أن المنصة عنصر مهم في ظل أزمة فيروس كورونا لتوصيل الرسالة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المحتوى التدريبي لبرنامج مودة، تراوح زمنه مابين 150 إلى 180 دقيقة، كما استعان المشروع بـ30 مدربا تم إعدادهم وتدريبهم، لافتة إلى أن هناك أكثر من 884 متدربة ومتدرب استفاد من التدريبات على مستوى 27 محافظة.

وأكدت التضامن، أنه تم تنفيذ 30 تدريبا تفاعليا من خلال تطبيق «زووم»، مشيرا إلى أن البرنامج هدفه التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتأهيل الشباب المقبل على الزواج، وتثقيفه، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

ويتعرف الشباب المتدربون خلال تلك الدورة على كل الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء أسرة ناجحة، ومعايير اختيار شريك الحياة، وأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكل منهما.