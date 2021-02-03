بعد تحذيرات البنك الأهلي.. كيف تحمي بياناتك المصرفية عند الشراء؟

يتعرض كثير من راغبي التسوق عبر شبكات الإنترنت إلى العديد من عمليات النصب المختلفة بسرقة البيانات المصرفية الخاصة بهم خلال عمليات التسوق الإلكتروني، والشراء والدفع عبر الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين.

ووجه البنك الأهلي المصري تحذيرا للعملاء خلال الساعات القليلة الماضية حول البيانات السرية للعملاء، خشية تعرضهم لعمليات نصب أو اختراق لتنفيذ عمليات شراء دون علم أصحاب الحسابات.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الشراء من مواقع التسوق الإلكتروني، لتجنب التعرض لعمليات النصب التي حذر منها البنك الأهلي، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند الشراء أونلاين لتجنب التعرض للنصب

- عند الشراء من أحد مواقع التسوق الإلكتروني، يجب على المشتري أن يقوم بالتجول بين المواقع المختلفة قبل عملية الشراء، وذلك للمقارنة بين المواصفات والأسعار الخاصة بالسلع.

- كما يجب اختيار الموقع الذي يتوفر به جميع قواعد الأمان، والذي يحافظ على البيانات وأرقام البطاقات الائتمانية التي يتم استعمالها في الشراء.

- قبل إرسال الببانات والمعلومات إلى الموقع الذي تتم من خلاله عملية الشراء يجب التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقات الائتمانية.

- يجب أن يكون المشتري حريصا على الشراء من المواقع ذات السمعة الطيبة، وقراءة شروط البيع بدقة، وخصوصا الشروط الخاصة بالتوصيل والاسترجاع عبر شبكة الإنترنت.

- يجب الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مره يتم فيها عملية شراء بها عبر الشبكة والاحتفاظ بنسخة منه عبر الجهاز الخاص.

- لا يجب سرد بيانات البطاقات الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة.

- يجب مراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت وأسماء الشركات التي تم الشراء منها.

- يجب تخصيص بطاقة ائتمانية واحده فقط لعمليات الشراء عبر شبكات الإنترنت وتخصيصها لهذا الغرض، حتى يسهل اكتشاف أي من محاولات النصب التي تتم.

- يجب أن يحرص المشتري على حقه في معاينة المنتج عند استلامه، حتى لا يقع فريسة للسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

- يجب قراءة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع للتأكد من سلامتها.