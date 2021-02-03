شروط الحصول على 100 جنيه شهريا ببطاقات التموين

السلع التموينية أمر يهم الكثير من المواطنين الذين ينتظرون كل الأخبار التي تخص هذا الشأن الذي لا يستطيعون الاستغناء عنه لأنه يساعدهم في قوت يومهم، ومن ضمن تلك الأخبار إضافة 100 جنيه على السلة التموينية بشكل شهري.

في السطور التالية تعرض «الوطن» تفاصيل إضافة 100 جنيه شهريا على البطاقة التموينية وشروط ذلك وفق ما ذكرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي:

شروط إضافة 100 جنيه بشكل شهري على البطاقة التموينية

يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، بشرط المتابعة الصحية من قبل الأمهات وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

يأتي ذلك وفق نيفين القباج، ضمن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال والذي يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى.

واستهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41 ألف أم بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

وأضافت نيفين، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما، وتقوم بتسديده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وتبنت الوزارة برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل، وفق القباج، حيث تمت زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويا، بنسبة زيادة قدرها 32% ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.

وخلال الفترة 2014- 2020، حدث نمو في حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، وتم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين نتيجة العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.