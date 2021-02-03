إنبي يزيد أوجاع بيراميدز ويقفز إلى المركز الخامس

نجح فريق إنبي في تحقيق الفوز على بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري العام، حيث تبادل الفريقن السيطرة، وكان بيراميدز الأقوى هجوميا في بداية الشوط الأول، قبل أن ينتقل اللعب لنظيره بيراميدز، لكنه عاد قبل نهاية المباراة.

وبدأ بيراميدز، المباراة بهدف مبكر للغاية، وتحديدا في الدقيقة السابعة، عن طريق الفلسطيني محمود وادي، بعد تسديدة صاروخية من يمين منطقة الجزاء، سكنت أعلى يمين المرمى، وبعدها ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز بالقرب من منطقة جزاء إنبي جهة اليمين، نفذها طارق طه عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمود جاد عن مناطق الخطورة.

ونشط إنبي هجوميا، وفي الدقيقة 20؛ جاءت تسديدة قوية من صلاح ريكو، لاعب إنبي، من خارج منطقة الجزاء، مرت بعيدا عن المرمى، وبعدها تسديدة أخرى من جون أوكويي إيبوكا، لاعب الفريق، لكن أبعدها شريف إكرامي ببراعة عن مرماه إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 42، نجح إنبي في تعديل النتيجة عن طريق المدافع رامي صبري من ركلة جزاء، بعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية «فار»، حيث احتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، وبعدها بدقيقتين وتحديدا في الدقيقة 45 أضاف إنبي الهدف الثاني، عن طريق جون أوكويي إيبوكا من رأسية قوية، وحصل رمضان صبحي المتواجد على دكة البدلاء على كارت أصفر للاعتراض.

وفي الشوط الثاني، أجرى بيراميدز تغييرات هجومية، ولكن إنبي ضغط هجوميا ونجح في إحراز الهدف الثالث، بعد انفراد تام بالمرمى من دينوبيتر جودي وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى، وبعدها نشط بيراميدز، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب الأوروجياني الجديد ديجو رولان، من تسديدة داخل المنطقة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 15 نقطة في المركز السادس.