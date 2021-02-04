حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:03 ص | الخميس 04 فبراير 2021
حظك اليوم برج الميزان
مولود برج الميزان لا يهتم بكونه وحيدًا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك، فقط ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.