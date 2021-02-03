4 بنوك تعلن حاجتها لموظفين جدد.. شروطها وطرق التقدم

أعلن عدد من البنوك عن حاجتهم لمجموعة من الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها في الراهن، وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي وفقا للخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل وظائف البنوك المتاحة

وظائف بنك أبوظبي

نشر مصرف أبوظبي الإسلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» عن توافر عدد من الوظائف الخالية بالبنك وهي مدير علاقات عامة - Personal Banker.

ويمكن لحديثي التخرج التقدم للوظائف المطروحة؛ وكذلك ذوي الخبرات السابقة مع توافر عدد من الشروط هي:

شرط الحصول على وظيفة مدير علاقات عامة

- أن يكون حاصل على 6 سنوات كحد أدنى من الخبرة في خدمة العملاء في القطاع المالي أو العقارات.

شروط الحصول على وظيفة Personal Banker

- أن يكون حاصل على شهادة جامعية.

- حديث التخرج أو من 0-4 سنوات في مجال الخدمات المالية.

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك عبر نفس التطبيق «لينكد إن».

وظيفة بنك المشرق

أما عن بنك المشرق، فأعلن من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «Linkedin» عن وظيفة خالية، وهي مدقق أول (Senior Auditor) للعمل لدي البنك بالقاهرة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة التدقيق الداخلي ذات الصلة في مجالات الخزانة / تمويل التجارة.

- يفضل المرشحون ذوو الخبرة في التدقيق في البيئة الآلية.

- يفضل أن يكون لديه خبرة من 5-7 سنوات في بيئة تدقيق البنك أو 7 - 8 سنوات خبرة في شركة تدقيق.

- لابد أن يمتلك إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

طريقة التقديم

يمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك عبر نفس التطبيق «لينكد إن».

وظائف البنك العربي

كما أعلن البنك العربي عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» عن توافر فرص عمل بالبنك لحديثي التخرج من خريجي (2019 – 2020).

ولم ينشر البنك تفاصيل الوظيفة عبر التطبيق واقتصر على توضيح المؤهلات المطلوبة وهي:

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وأن يكون متخصص في أحد التخصصات وهي «المحاسبة، المالية، البنوك، الاقتصاد، علوم الأعمال، نظم المعلومات الإدارية والرياضيات».

- أن يكون حاصلا على تقدير بمعدل جيد فما فوق.

- أن يكون لدية مهارات عرض وتواصل ممتازة ويجيد إتقان اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم

يمكن التقدم للحصول على الوظيفة من خلال الحساب الرسمي للبنك على نفس التطبيق.

وظيفة بنك الإسكندرية

طرح بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «Linkedin»، عن وظيفة خالية، وهي رئيس وحدة الامتثال والحوكمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل لدى البنك بالقاهرة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات التجارية و/ أو ما يعادلها.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة: 10 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل الصناعة المصرفية.

- أن يكون لديه حد أدنى 3 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة تدقيق تكنولوجيا المعلومات وإدارة تغيير تكنولوجيا المعلومات و/ أو مجال تخصص إدارة الخدمات.

- أن يمتلك خبرة في تقنيات ومتطلبات تدقيق تكنولوجيا المعلومات الأفضل.

- لديه الوعي الكامل والاعتماد لمعايير تكنولوجيا المعلومات الدولية مثل CISA وCOBIT وPCI-DSS وITIL وغيرها، إضافة إلى المعايير المحلية للبنك المركزي المصري.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدث.

طريقة التقديم للوظيفة

يمكن التقدم للحصول على الوظيفة من خلال الحساب الرسمي للبنك على نفس التطبيق.