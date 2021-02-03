شيخ الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، داعيا كل محبي السلام، لشحذ الهمم والعمل من أجل مستقبل مشرق للإنسانية.

وكتب الإمام الأكبر على موقعي «فيس بوك وتويتر» باللغتين العربية والإنجليزية «يسعدني أن أشارك وأخي البابا فرنسيس، غدا مع كل محبي السلام، احتفاء اللجنة العليا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وأدعو أصحاب النوايا الطيبة والمشروعات الملهمة لشحذ هممهم وطاقاتهم وأفكارهم في هذا اليوم، من أجل مستقبل مشرق لإنسانيتنا».

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت اعتمدت في دورتها ‏الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يومًا عالميًّا للأخوة ‏الإنسانية، حيث وقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان هذه الوثيقة التاريخية ‏في أبو ظبي يوم 4 فبراير.

الإمام الأكبر يهنئ «غوتيريش» و«لطيفة بن زياتن»

وهنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة لطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية.

وكتب الإمام الأكبر على صفحتيه بمواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر: «خالص التهنئة إلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والأخت الشجاعة لطيفة بن زياتن، للفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، تكريم صادف أهله، أرحب بكم شركاءً في طريق الأخوة الإنسانية وأدعو كل محبي الخير لنمضي معًا».

يذكر أن الأزهر دشن احتفالية افتراضية عبر الإنترنت باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، اليوم ‏الأربعاء، بمشاركة لفيف من ‏علماء الأزهر والكنائس المصرية والعالمية والخبراء والأساتذة في ‏مجال الأديان ‏والقانون والاجتماع والإعلام والأدب، للحديث حول دور وثيقة الأخوة الإنسانية ‏في ‏إرساء السلام العالمي والعيش المشترك، ودور المؤسسات الدينية والدولية في تعزيز ‏الأخوة ‏الإنسانية، وذلك بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ‏الخامسة والسبعين ذكرى ‏توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يوما عالميا للأخوة ‏الإنسانية، حيث وقع شيخ الأزهر وبابا ‏الفاتيكان هذه الوثيقة التاريخية ‏في أبو ظبي يوم 4 فبراير 2019.‏