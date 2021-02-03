وفاة 3 أشخاص بينهم مساعد سائق قطار في حادث تصادم بمزلقان فزارة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار 2010 «القاهرة / أسوان» على مزلقان فزارة المطور؛ بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار؛ ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار؛ وجاري سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وتناشد الهيئة قائدي المركبات بكل أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.