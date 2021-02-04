وزيرة الصحة: نسبة إشغالات الرعاية المركزة بمستشفيات العزل 30%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر بها 22 مستشفى عزل أساسية، لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ونسبة الإشغال بها سواء في أسرة الرعاية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي، لا تزيد عن 30%، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصر بها 605 مستشفيات، وهناك أيضا 365 أخرى تشتغل فرز وعزل كورونا بجانب أمراض أخرى.

هناك انخفاض كبير في نسبة إشغال العنايات المركزة والتنفس الصناعي

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال حوارها على شاشة «extra news»، أن هناك انخفاض كبير في نسبة إشغال العنايات المركزة والتنفس الصناعي: «مصر كبيرة وعظيمة، فيها إمكانيات، ومهما اشتدت الجائحة عندنا سعة من الأسرة والحمد لله مفيش مشكلات في الأكسجين ولا الأدوية ولا المستلزمات».

وعن عدى مدى إمكانية عودة الدراسة والانتظام بعد 20 فبراير، أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا ليس قرارها، ولكن من اختصاص لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «كلنا نعرض وجهات النظر المختلفة، وعلى أساسها يتخذ القرار من رئيس الوزراء، لكن ده مش قراري أبدا».

الكمامة وغسل الأيدين أقوى لقاح للبشرية

وعن نصائحها للمواطنين، شددت الوزيرة على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة؛ إذ أن الماسك أو الكمامة أقوى بكثير جدا من أي لقاح، كما أن الأخير لن يغني عن الكمامة: «علينا ارتداء الكمامات ونغسل أيدينا على طول، لأن غسل اليد وارتداء الكمامات أقوى لقاح للبشرية».