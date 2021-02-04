محمد هنيدي يطرح بوستر فيلمه الجديد «الإنس والنمس» ويعلق: قريبا

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على تويتر، بوستر فيلمة الجديد «الإنس والنمس»، المقرر عرضه خلال أيام في دور العرض، وكتب هنيدي: «الإنس والنمس».. قريبا ‏مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ ودنيا وإجلال ماهر وشريف الدسوقي، ‏تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة».

وكان «هنيدي» نشر منذ ايام عبر حسابه على إنستجرام، برومو فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، معلقا: «إوعى الزومبي، هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الإنس والنمس قريبا جدا، واللي بيخاف يروح».

«الإنس والنمس» تدور أحداثه في الوقت الحالي، ولكن توجد مشاهد بطريقة الفلاش باك تعود إلى الخمسينيات.

وتسبب فيروس كورونا، في تأجيل تصوير الفليم لعدة أشهر، حيث جرى غلق استوديوهات التصوير، ليعود عقب فتح الاستوديوهات، ويجري تكثيف المشاهد وسط إجراءات احترازية مشددة.