تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في الإسماعيلية.. انخفاض مستمر

شهدت أسواق الإسماعيلية انخفاضا في أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس في أسواق الجملة والتجزئة، مقابل استقرار أسعار الفاكهة دون ارتفاع بينما شهدت الطماطم والبطاطس والباذنجان وبعض الخضروات ارتفاعا طفيفا في سعر الكيلو.

سعر الفلفل

وسجل كيلو الفلفل أقل سعر له داخل الأسواق ووصل سعر الكيلو إلى جنيهان وجنيه ونصف في أسواق الجملة بينما اشتكى الفلاحون من بيع كميات بسعر جنيه واحد في بعض الأسواق وخاصة العبور بسبب زيادة الكميات.

سعر الطماطم

وسجل كيلو الطماطم في الأسواق ما بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف للكيلو ووصل إلي بيع الـ 4 كيلو مقابل 10 جنيهات للدرجة الثانية بينما ارتفعت البطاطس إلي جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة.

وكانت أسواق محافظة الإسماعيلية، شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الباذنجان على مدار الأسبوع الماضي، وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق خلال الأيام الماضية مع عزوف ملحوظ من المواطنين علي التردد علي الأسواق.

سعر البصل

وتراوح سعر البصل بين 3 و 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

وشهد سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.