ضبط أسلحة وتنفيذ 1060 حكم قضائي في حملة أمنية مكبرة بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والمتاجرين في المواد المخدرة والهاربين من الاحكام، وتم ضبط 4 قطع سلاح و45 قطعة لمخدر الحشيش، و120 قرص تامول، كما تم تنفيذ 1060 حكم

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة بعدد من مراكز وأقسام المديرية، لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة الغير مرخصة، وتم ضبط طبنجة عيار 9 مم 11طلقة من ذات العيار، 2 فرد روسي محلي الصنع، 21 طلقة من ذات العيار، فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

كما تم ضبط 45 قطعة من مادة الحشيش المخدر يزنوا 100 جرام وهاتف محمول ومبلغ 500 جنيهاً، حيازة المتهم "مينا. س.ف . م" 29 سنه عامل ويقيم دائرة قسم شرطة جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط 120 قرص تامول المخدر ومبلغ 600 جنيهاً، حيازة المتهم "عز الدين. ح. ع" 29 سنه عامل ويقيم دائرة مركز شرطة المنشاه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم تنفيذ حملة مكبرة اشترك فيها ضباط من إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث تنفيذ الاحكام، بالتنسيق مع ضباط المباحث في المراكز والاقسام لضبط الهاربين من الاحكام القضائية، واسفرت الجهود عن تنفيذ 1060 حكم قضائي، كما تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط 3 أحكام متنوعة.

حررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وتولت النيابة العامة للتحقيق، وكلف مدير أمن سوهاج، بتنفيذ حملات مماثلة للقضاء على المتاجرين في المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة.