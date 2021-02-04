وظائف في دول عربية.. تعرف على التفاصيل والشروط

كثير من الوظائف يتم الإعلان عنها من حين لآخر، ويترقبها العديد من الأشخاص من مختلف الدول، وفي الأيام القليلة الماضية أعلنت بعض الدول العربية وبينها قطر والسعودية، حاجتها لأشخاص لشغل وظائف في بعض الجهات.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف التي تم الإعلان عنها في الدول العربية:

وظائف في دول عربية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية وظائف شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس للعمل في مقر الشركة بجدة، تحت مسمى وظيفي أخصائي سلامة وجودة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوبة السعودية ذلك، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني بوابة توظيف، وفق شروط ومعايير لابد من أن تنطبق على الراغب في التقدم للوظائف الشاغرة، مع العلم أنّه سيتم غلق باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية يوم 9 فبراير عام 2021.

رابط وخطوات التسجيل

ادخل على الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف الخاصة بشركة خطوط الطيران السعودية.

تعبئة البيانات الخاصة بالتسجيل.

تأكيد التسجيل.

وظائف في عمان

أعلنت وزارة العمل عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، 1683 وظيفة في القطاع الخاص، بينها 744 فرصة عمل جديدة، و939 فرصة كانت موجودة سابقا ولكنها لا زالت شاغرة عبر خدمة «فرص العمل».

وأوضحت الوزارة أنّ الفرص الوظيفية الجديدة المطروحة هي مهن فنية وتخصصية، تتطلب 144 منها مؤهل جامعي، و600 وظيفة تحتاج مؤهل ثانوي وما دون، ولكن لم تذكر بعد التفاصيل وكيفية وشروط التقديم.

قطر

وقبل عدة أيام أعلنت الخطوط الجوية القطرية، حاجتها إلى موظفين في مصر والإمارات.

وجاء في نص بيان شركة الخطوط القطرية: «عقب إعلان استئناف الرحلات إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سنتطلع إلى توظيف دور المشرف المناوب لخدمات المطار في الخدمات الأرضية».

وظائف بالخطوط القطرية

فيما يلي نعرض شروط الخطوط القطرية عند التقديم لوظيفة بها:

حسن المظهر والتحدث بطلاقة.

المعرفة التامة باستخدام تقنيات الحاسوب.

أن يكون المتقدم للوظيفة على علم باللغة الإنجليزية بنسبة 70%.

التخرج في كليات الطيران أو كليات سياحة وفنادق.

الأوراق المطلوبة

إحضار نسخة حديثة من سيرتك الذاتية.

صورة من شهادة الميلاد بالحاسب الآلي.

صورة من شهادة مؤهلك الدراسي وتفاصيله مع كتابة التقدير الخاص بك.

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يتم التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية.

المتطلبات عند إجراء المقابلة

8 نسخ صور ملونة بحجم صور جواز السفر.

صورة شخصية للمتقدم.

نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

صورة من جواز السفر شرط أن يكون ساريا.

صورة من شهادة الدراسة.

شهادات التدريب.