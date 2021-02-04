مصرع طفلة صعقا في منزلها بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالتيار الكهربائي، اليوم، إثر ملامسة سلك كهربائي بمنزلها الكائن بدائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة «صابرين.أ.ع»، 8 سنوات تلميذة، تقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز جثة هامدة، بسبب صعق كهربائي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدتها «ابتسام.ع.ا»، 42 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو ابنتها بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.