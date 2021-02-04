نقل سكان منطقة «بنى هلال» بمصر القديمة لـ«الأسمرات»

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بشارع «حسن الأنور»، التابع لحي مصر القديمة بمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحي والمنطقة الجنوبية انتهت من نسبة 50% من الأعمال المكلفة بها.

وتابعت: «تم تسكين جميع الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات بديلة بحي الأسمرات وجاري إنهاء أعمال الإزالة استمرارا لتنفيذ خطة الدولة والقيادة السياسية الهادفة للقضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات تحت شعار «مصر بلا عشوائيات».

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى المتابعة المستمرة للموقف وتفقد موقع الإزالة للوقوف على آخر المستجدات، في إطار السعى الدائم لتطوير المنطقة بالكامل وإضفاء الطابع الحضاري والجمالي عليها بالقضاء على العشوائيات بالمنطقة الجنوبية بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بهدف الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى ونقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر و راقي يتمتع بجميع الخدمات.

نائب محافظ القاهرة : أعمال الإزالة تتم بشكل آمن وتستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين

وأشارت إلى أن اعمال الإزالة تتم بشكل آمن وتستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق العدالة بتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة وتهدف إلى توفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقي بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية والمقدمة بشكل حضاري يليق به، تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري ليتمتع بمجتمع آمن و ليحيا حياة راقية وبعيدا عن العشوائيات الخطرة التى حكمت ظروفه الاجتماعية بأن يعيش ويحيا بداخلها ودون اختيار منه وتحقيقا أيضا للشعار الذي وضعته القيادة السياسية والذي يعمل الجميع من خلاله وفى نطاقه وهو بناء الانسان قبل المكان.