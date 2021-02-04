«زيارة تفتيش».. رئيس «مياه القناة» يفاجئ العاملين بمحطة الكيلو 14

فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، العاملين بمحطة مياه الكيلو 14 الواقعة على طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد، للوقوف بنفسه على متابعة أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الأعمال التي تم الانتهاء منها.

وأكد رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالقناة، أنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة الكيلو 14 نفذت بسعة تصميمية 90 لتر ثانية، على مساحة 3 أفدنة، وتخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

كان اللواء عبد الحميد عصمت قد تفقد أمس، محطة مياه المنايف الكومباكت البورسعيدية، وذلك لمتابعة أعمال أعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيا بمعرفة الشركة.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان،

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.