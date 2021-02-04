وزير الآثار يكشف خطة مواجهة «كورونا» بالأرقام.. تطوير ودعم وحماية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاعي السياحة والآثار، اللذين شهدا طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنّه الرئيس الوحيد في العالم، الذي افتتح 3 متاحف من «آثار بلدنا» في الوقت ذاته بـ3 محافظات، رغم جائحة كورونا التي تهدد العالم، وقد تكون هناك دول أخرى افتتحت متاحف كمصر، لكن بآثار تخص بلاد أخرى.

البنك المركزي يدعم السياحة

وتحدّث العناني، خلال إلقائه بيان وزارته اليوم الخميس، عن الجهود والإنجازات ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن جهود الحكومة لدعم القطاع السياحي اقتصاديا، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت الحفاظ على القطاع والعاملين به من تداعيات الجائحة، حيث شهد يناير 2020 إعلان البنك المركزي مبادرة لدعم قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه، لتطوير وإحلال المنشآت الفندقية والسياحية، إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة من 12 لـ10%.

وتابع الوزير، أنّ مارس 2020 شهد تخفيض سعر فائدة المبادرة لـ8%، وفي أبريل 2020 جرى تقديم مبادرة بسعر فائدة 5%، لسداد مرتبات العاملين شرط «عدم تسريح العمالة»، وشهد أغسطس 2020 الموافقة على مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري.

وأوضح العناني، أنّ البنك المركزي وافق في 6 ديسمبر 2020 على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي لمدة عام إضافي، ينتهي في 31 ديسمبر 2021، وشهد 3 يناير 2021، موافقة البنك المركزي على مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين، وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة حتى ديسمبر 2021.

وتطرق الوزير في بيانه، إلى الحوافز التشجيعية لقطاع السياحة، قائلا: «أي فندق سرّح عمالة نقفل الفندق وبعدين نتكلم، زعلوا مني شوية بس معلش ده كان الصح، شكّلنا لجنة لإنهاء الأزمات في الوزارة وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى».

واجهنا أزمة تسريح العمال بما يحقق مصلحة المواطن

وتابع الوزير: «واجهنا أزمة تسريح عمالة بما يحقق مصلحة المواطن لحين استئناف الحركة السياحية، والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال استخراج شهادة صحية، وحصلنا شهادات دولية فيها ختم السفر الآمن».

و قال الوزير انه تم التنسييق مع وزارة المالية و في 11مايو 2020: التنسيق مع وزارة المالية لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات (لأول مرة).

وأشار إلى أنّ وزارته نسّقت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 3 يناير 2021، وجرى الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إجراءات إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة، وجرى التنسيق مع وزارة البيئة في 1 يناير 2020، لإرجاء تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50% للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات.

وفي يوليو 2020، نسّقت الوزارة مع وزارة البيئة لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر - دون السفاري - بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021، وفي 26 سبتمبر 2020، جرت المشاركة في إطلاق حملة Eco Egypt التي أطلقتها وزارة البيئة من محمية رأس محمد كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ودعم السياحة البيئية، حسب ما أكد «العناني».

وقال العناني إنّه في 1 مايو 2020، جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لمنح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية، لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد بشكل دائم، وفي 12 يناير 2021 جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لرفع إجمالي قيمة التخفيض على الجالون إلى 15 سنتا، وذلك اعتبارا من 21 يناير حتى نهاية ديسمبر 2021.

وأوضح أنّه في سبتمبر 2020، جرى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف دعم للمرشدين السياحيين (حتى نهاية ديسمبر 2020)، وفي سبتمبر2020، انتهت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع هيئة الموانئ بوزارة النقل من إعداد دليل موحد للاشتراطات والضوابط الخاصة باستقبال السفن واليخوت السياحية المراين المصرية الدولية.