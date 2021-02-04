صرف علاج كورونا لـ 2520 حالة بالعزل المنزلي في الفيوم

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنّ الفرق الطبية العاملة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، مستمرة في عملها بمتابعة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ عدد تلك الفرق بلغ 50 فريقاً طبياً، بواقع 30 فريقاً للمتابعة بالإتصال، و20 فريقاً للزيارات المنزلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الملابس الوقائية الخاصة بهم، مضيفاً أنه تم صرف العلاج لعدد بلغ 2520 حالة، وتسليم 45 جهازاً لقياس الأكسجين في الدم، وتم تحويل 17 حالة للمستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه سيتم البدء في تدريب أطباء الرعاية المركزة في مستشفى الصدر والحميات للعمل بدايةً من الأسبوع القادم، لافتاً إلى أنّ المركز الطبي بكيمان فارس تم اعتمادة من الزمالة المصرية.

وتناول وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كما تناول سير العمل والأداء في كافة مستشفيات المحافظة، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

في سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم دور كافة الأطقم الطبية، وقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد خلال المرحلة السابقة في مواجهة الموجتين الأولى والثانية لجائحة فيروس كورونا، فضلاً عن شكره الخاص للفرق العاملة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.

جاء ذلك اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.

حضر الاجتماع أيضًا، الدكتور عصام علي حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.