صرف علاج كورونا لـ 2520 حالة بالعزل المنزلي في الفيوم
50 فريقًا طبيا لمتابعة المصابي بالفيروس خارج المستشفيات
كتب:
أسماء أبو السعود
01:00 م | الخميس 04 فبراير 2021
صرف علاج "كورونا" لـ 2520 حالة منزلية وتحويل 17 حالة للمستشفى بالفيوم
قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنّ الفرق الطبية العاملة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، مستمرة في عملها بمتابعة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ عدد تلك الفرق بلغ 50 فريقاً طبياً، بواقع 30 فريقاً للمتابعة بالإتصال، و20 فريقاً للزيارات المنزلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الملابس الوقائية الخاصة بهم، مضيفاً أنه تم صرف العلاج لعدد بلغ 2520 حالة، وتسليم 45 جهازاً لقياس الأكسجين في الدم، وتم تحويل 17 حالة للمستشفيات.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه سيتم البدء في تدريب أطباء الرعاية المركزة في مستشفى الصدر والحميات للعمل بدايةً من الأسبوع القادم، لافتاً إلى أنّ المركز الطبي بكيمان فارس تم اعتمادة من الزمالة المصرية.
وتناول وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كما تناول سير العمل والأداء في كافة مستشفيات المحافظة، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
في سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم دور كافة الأطقم الطبية، وقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد خلال المرحلة السابقة في مواجهة الموجتين الأولى والثانية لجائحة فيروس كورونا، فضلاً عن شكره الخاص للفرق العاملة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.
جاء ذلك اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.
حضر الاجتماع أيضًا، الدكتور عصام علي حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.