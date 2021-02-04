القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل اليوم

ساعات قليلة وينطلق لقاء هام ينتظره عشاق القلعة الحمراء، ببطولة كأس العالم للأندية، حيث ينتظر محبي النادي الأهلي متابعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تبدأ بمواجهة الدحيل القطري مساء اليوم.

وانتشرت الكثير من التساؤلات حول كيفية مشاهدة المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي السطور التالية نجاوب على تلك التساؤلات ونعرض القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل:

قنوات ناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

وكشفت شبكة قنوات bein sports، عن القنوات التي سوف تنقل مباراة الأهلي والدحيل وهي قناة بي ان سبورت المفتوحة، وبي إن سبورتس 1hd.

وسوف تذاع أيضا عبر قنوات الكأس الرياضية؛ حيث تتم إذاعتها عبر قناتَي الكأس المشفرتَين 3 و6.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تردد القناة: 11054 أو 12765.

معدل الاستقطاب أفقي H، ومعدل الترميز27500، ومعدل تصحيح الخطأ ¾، إشارة إرسال البث dvb-s2، ومعدل تردد الموجة 8psk.

ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 Atlantic Bird 2 عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 Astra 3Aعلى التردد 11565.

كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت.

وسيقدم المباراة 3 معلقين، حيث يقوم المعلق الرياضي حفيظ الدراجي بالتعليق على مباراة الأهلي والدحيل القطري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD، وخليل البلوشي عبر قناة Alkass Three HD، وعبر قناة الكأس ستة يعلق على اللقاء أحمد الطيب.

يشارك الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تأهل لبطولة كاس العالم للأندية 2021 على حساب نادي الزمالك في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.