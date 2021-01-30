أحمد السيد: مباراة الدحيل والأهلي كأنها هتتلعب في مصر

قال أحمد السيد، لاعب نادي الأهلي السابق، إن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حدث مهم جدًا، ولكن هذا العام يتميز بإقامة البطولة في دولة عربية يوجد بها جالية مصرية حوالي 2 مليون مصري يعملون بها، وهذا أمر جيد لأن الفريق معه الجمهور، خاصة وأنه سيتم السماح بحضور 30% من نسبة إشغال الاستادات التي ستقام عليها البطولة.

وأضاف «السيد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والإعلامي حسام الدين حسين، أن غالبية الحضور سيكون من المصريين لأن القطريين لا يهتمون كثيرا بكرة القدم، موضحا: «ماتش الأهلي والدحيل القطري هيكون كأنه مقام في مصر، وهذا عامل كويس جدا هيفرق في نفسية لاعبي الأهلي».

فرص متساوية للجميع

وتابع لاعب نادي الأهلي السابق، أن فرص جميع الفرق في الفوز متساوية، والبطولات المجمعة يكون فيها الحافز مرتفع جدا، لأنها تعتمد على مباراة واحدة، إما تستكمل البطولة بعدها أو تخرج منها، على خلاف الدوري الذي توجد به العديد من المباريات، وهذه المباريات لها حسابات أخرى غير الدوري، والأهلي قادر على الفوز على الدحيل القطري، رغم أنهم اشتروا محترفين من الخارج، ولكن الأهلي له اسم كبير، وهم يعرفون جيدا من هو الأهلي وشعبيته الموجودة في الوطن العربي كله، وهذا يجعل لاعبو الدحيل قلقين من مواجهة الأهلي.

إمكانية الفوز بالبطولة

وأوضح أنه شارك في كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، والفريق الحالي يستطيع أن يصل إلى البطولة، وفي وقت سابق كسب ريال مدريد، وروما، واللاعبون يستطيعون الفوز بالبطولة إذا لعبوا بروح عالية، وكان لديهم شعورا بالمسؤولية.

وكشف أن أصعب مباراة لعبها كان مع اتحاد جدة السعودي، لأن أي فريقين يتحدثان نفس اللغة يحدث بينهما احتكاك ومشاجرات، وحين أحرز الفريق السعودي هدفا في المباراة، وكان الجمهور مهتما جدا بالمباراة.