لتنجنب الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

تعد فاتورة التليفون الأرضي من أبرز الفواتير التي يحرص المواطنين على سدادها حتى تستمر خدمة الإنترنت المنزلي الخاصة بهم، وحددت الشركة المصرية للاتصالات «WE» يوم 14 فبراير الجاري باعتباره آخرموعد لسداد الفاتورة التي تم إصدارها 14 يناير الماضي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون وكيفية سدادها، بالإضافة إلى الاستعلام عن غرامات سداد التأخير، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

- يقوم المشترك بإدخال الكود الخاص بالمحافظة، ثم رقم التليفون الأرضي، ثم يتم الضغط على خانة إظهار قيمة الفاتورة، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

- ويمكن الاستعلام أيضا من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم يتم اتباع التعليمات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن أن يقوم المواطن بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

- ثم يتم إدخال مفتاح المحافظة ورقم التليفون الأرضي، ثم يتم الضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر قيمة الفواتير التي لم يتم دفعها.

- ويقوم الراغب دفع قيمة الفاتورة من خلال الضغط على اختر للسداد، ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن، ثم يتم الضغط على خانة سدد.

- ويقوم المشترك بعد ذلك باختيار ثم طريقة الدفع التي تناسبه، سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.

خطوات الاستعلام عن غرامات تأخير فاتورة التليفون

- يقوم المشترك بالاستعلام عن قيمة الفاتورة بعدة طرق مختلفة، منها التوجه لأقرب سنترال تابع لشركة الاتصالات المصرية، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من هنا.

- كما يمكن الاستعلام عن قيمة الغراميةبعد إضافتها لقيمة الفاتورة من خلال خدمة فوري وسداداها.