فى اليوم العالمى للسرطان.. نجوم الفن والرياضة يدعمون «شفاء الأورمان»

وجّه مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورمان بالمجان فى الأقصر، الشكر لنجوم الفن والرياضة ولكل الداعمين للمستشفي لاستكمال مسيرته الناجحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للسرطان الذى يحتفل به العالم، اليوم الخميس.

وحظى مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان منذ إنشائه بدعم كبار الرياضيين والفنانين المصريين والعرب والأجانب، ما ساهم فى رسم الابتسامة والبهجة على وجوه مرضي السرطان داخل المستشفي الذي يخدم الآلاف سنويا.

ومن أبرز النجوم الداعمين للمستشفى، الفنان الكبير أحمد السقا الراعي الرسمي لإعلانات مستشفى شفاء الأورمان والذى قدم الكثير لدعم المستشفى وكان آخره برنامجه الرمضانى «إغلب السقا»، حيث تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه فاز بها فى نهاية الحلقة الأولى بعد تغلبه على الفنان الكوميدى محمد هنيدى، ويعتبر الفنان أحمد السقا من أوائل نجوم الفن فى دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، حيث يقدم الإعلانات بصورة دائمة لكافة مراحل وخطوات العمل بالمستشفى بتبرع كامل منه منذ بدء العمل في أولى مراحل المستشفى.

كما شملت القائمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى التى لم تتوان لحظة عن تقديم الدعم لصالح مرضى السرطان خلال زيارتها للمستشفى في وقت سابق، وكذلك الفنانة نهال عنبر التى أثنت على مستوى المستشفى الذى يضاهى المستشفيات العالمية، كذلك الفنان والمطرب الكبير على الحجار، الذى زار المستشفى لتقديم الدعم المعنوى للمرضى، كما دعمت المطربة والفنانة مروة ناجي المستشفى، وأبدت إعجابها بالصرح الطبي، مؤكدةً أن المستشفي على أرض الواقع مختلفة تماماً، ووجهت الشكر لكل القائمين على المستشفي على ما يبذل من جهد فى خدمة المرضي وقدمت أغنيات خاصة للمرضي.

كما زار المستشفى الفنان الكوميدى فتحى سعد، نجم برنامج المقالب الشهير «ادينى عقلك»، الذى حقق نجاحا كبيرا طوال العقدين الماضيين، كما زارت النجمة الصاعدة ياسمين الهواري، المستشفى وقررت إطلاق حملة تبرعات بين أصدقائها، وقدم أيضاً الدعم للمرضى بالمستشفى من نجوم الفن، النجم طارق عبد العزيز والفنان عمرو يسرى.

واستقبل المستشفى أيضاً العديد من النجوم لتقديم الدعم المعنوي للمرضي خلال مسيرتهم في مواجهة مرض السرطان، منهم الفنان أحمد عبدالله محمود، والنجم حمزة العيلي، والنجم عمر عبد العزيز، بجانب عدد كبير من نجوم الفن الذين ساهموا فى دعم المستشفى خلال السنوات الماضية وحتى الآن لا يزالوا يدعمون مرضى السرطان بالصعيد.

ومن أبرز النجوم العالميين الذين دعموا المستشفي النجم العالمى دانى جلوفر ، وأبدى جلوفر سعادته بالصرح الطبى مؤكداً أنه يسعى لدعم المشروعات الخيرية، وهو أمر يسعده تماماً، مؤكداً دعمه للمستشفيات الخيرية لعلاج السرطان بمختلف أنحاء العالم.

ويأتى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ضمن أبرز النجوم الذين يدعمون مرضي السرطان فى الصعيد وكذلك اللاعب السابق عماد متعب الذى زار المستشفي وأبدى رغبته فى تقديم أي دعم ممكن لاستكمال المسيرة الناجحة للمستشفى.