«بسبب عود قصب»..مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي بسوهاج

لقي طفل مصرعه،اليوم، إثر سقوطه أسفل عجلات جرار زراعي بناحية قرية «أولاد يحى»، دائرة مركز شرطة دارالسلام جنوب شرق سوهاج، أثناء محاولته سحب «عود قصب»، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغا بمصرع طفل أسفل عجلات مقطورة جرار زراعي أمام قرية أولاد يحي، علي الطريق الشرقي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء سير جرار زراعي بمقطورة محملة بالقصب حاول الطفل «محمد عمر بكري»، 10 سنوات، تلميذ، يقيم بناحية أولاد يحي الحاجر، سحب عود قصب إلا أنه سقط أسفل عجلات المقطورة، ما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي السلام المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.