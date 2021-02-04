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«صحة الغربية» تشكل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالمستشفيات

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
10:04 م | الخميس 04 فبراير 2021
صحة الغربية تشكل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالمستشفيات

صحة الغربية تشكل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالمستشفيات

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، باستمرار وتكثيف المرور وبتشكيل لجنة برئاسة الدكتوره هيام أبو حمر مدير عام الطب العلاجي، وذلك للمرور على كل المستشفيات، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ،بين العاملين داخل المنظومة الصحية.

وتضم اللجنة، الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ، والدكتوره سلوي ممثلي إدارة الجودة، وممثلي إدارة التمريض وذلك لمتابعه سير العمل بالمستشفيات.

بدأت اللجنة أعمالها بتفقد مستشفى كفر الزيات العام، حيث تابع عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى.

والتقت الدكتوره هيام، خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًا بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور عبدالناصر أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية،  للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

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