وكيل «صحة الغربية»: حملة مكبرة للتفتيش على صيدليات السنطة

وجَّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الحملات على صيدليات مركز السنطة، وذلك تنفيذا تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية.

كما أسفرت الحملة بعد التفتيش على 57 مؤسسة صيدلية عن تغيب 22 مدير صيدلية وتنفيذ الغلق الإداري فوري إلى صيدلية بمركز السنطة.

كما ضبط أدوية مهربة في 7 صيدليات والعثور على أدوية تأمين صحى وأدوية جدول أول فقرة (د) وكذا العثور على أدوية جدول تانى بدون فواتير وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومخالفة لمنشور رقم 97 لسنة 2012 أدوية تسبب الإجهاض من صنف ميزوتاك ممنوع وجودها بالصيدليات العامة أدوية منشورات غش تجارى مخالفة للتسعير الجبرى ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة.

كما قامت بتفتيش اللجنة المشكلة بقيادة الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة الصيدلة وبعضوية الدكتور منى شبل مدير التفتيش الصيدلي مفتشى الصيدليات بالإدارة العامة للصيدلة الدكتور هشام لملوم والدكتور يوسف عاطف والدكتور عبدالقوى غلوش والدكتور هيثم غرابة والدكتورة ميار سالم والدكتور منير منير وذلك بالتوجه إلى مدينة وبعض قرى مركز السنطة بالاشتراك مع مفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بمركز السنطة الدكتورة داليا حجازي والدكتورة أميرة يحيى.

وجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كرم في لقاء مباشر في ديزان مكتبه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لأدائه المتميز خلال برنامج التدريب العملي المشترك صقر 73 لمجابهة الأزمات ومنحه شهادة تقدير على ما قدمه وتفانيه في العمل خلال 9 أشهر الماضية حفاظا على أرواح المواطنين تزامنا مع حلول أشهر فصل الشتاء وموجة الأمطار السيول والصقيع والرياح والضباب الناتج عن الشبورة المائية بطرق الزراعية.