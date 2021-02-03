وكيل «صحة الغربية»: لجنة تفتيش لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بضرورة متابعة كل المنشآت الصحية بصفة دورية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

تشكلت لجنة مكبرة بقيادته ترافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي، وأعضاء التفتيش المالي والإداري ومكافحة العدوى للمتابعة والتفتيش على المنشآت الصحية بمركز السنطة، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، فضلًا عن التأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات والمهمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى ومتابعة تطبيق نظام التشغيل التجريبي لتانك الأكسجين الجديد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر رصد مدى توافرها، بتشكيل لجان للمتابعة، والتفتيش على جميع المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة، بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والتعامل معها والمرور على المرضى والاطمئنان على صحتهم والاستماع إلى شكواهم.