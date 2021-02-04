وزيرة الصحة أمام النواب: سنلجأ لوسائل حديثة لمنع الحمل بينها «الحقن»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّه رغم الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع معدلات النمو السكاني، لكن هناك انخفاض في معدلات الإنجاب، وزيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، لافتة إلى أنّ الوزارة تعمل على ميكنة مراكز تنظيم الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، واستخدام وسائل جديدة لمنع الحمل.

وأضافت زايد، خلال إلقاء بيان الوزارة اليوم الخميس، بشأن الجهود والإنجازات ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أنّ الوزارة ستلجأ إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وبينها نوع من الحقن وغيرها من الوسائل، مع زيادة الإقبال على وسائل منع الحمل.

وأكدت وزيرة الصحة، أنّ مبادرة «100 مليون صحة» كشفت عن نسبة كبيرة من السيدات غير متعلمات ودون عمل، ويحتجن إلى التوعية بأهمية السبل والوسائل الحديثة.