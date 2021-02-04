نائبة لوزير السياحة: هل يُعقل أن بدل المخاطر لموظف الآثار 50 جنيها؟

عقبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أمام الجلسة العامة للنواب، مشيرة إلى ضعف مرتبات وبدلات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار.

وأشارت النائبة، في كلمتها بالجسلة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن هناك تعنت واضح من وزارة المالية بعدم ضم علاوة 2011، رغم صدور حكم قضائي بهذا الشأن، ولم يتم تنفيذه، حيث ضرب وزارة المالية عرض الحائط به.

وتابعت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، «هل يعقل أن موظف الآثار يأخذ بدل مخاطر 50 جنيها شهريا، وبدل سفر 25 جنيها، لم يتغير منذ عام 1999، بالإضافة إلى إلغاء مشروع الرعاية الصحية، الذي كان موجودا من قبل، هذا فضلا عن أن من خرجوا على المعاش لا تزال لديهم مستحقات مادية».

وطالبت النائبة بضم الآثار للموازنة العامة للدولة، وإخراج الآثار من عباءة قانون الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بأصحاب «البزارات» أشارت نائبة أسوان إلى تراكم الأقساط والإيجارات الخاصة بهم في كل محافظة أسوان، في ظل توقف السياحة منذ جائحة كورونا، ما يهدد بطردهم من أماكن رزقهم ورزق أولادهم الوحيد، مطالبة بجدولة هذه الأقساط.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي، إلى عدم تطوير مناطق جديدة وفتحها للزيارة مثل هرم «الكوله» بالمعمارية، وهرم الغنيمية، ومعبد سيتي بطريق البحر الأحمر، فضلا عن إهمال منطقة الكاب الأثرية، التي لا تتعدى نسبة الإضاءة فيها 15%.

ولفتت النائبة في هذا السياق، إلى نقص الحراسة والأمن بالمناطق الأثرية إلى جانب نقص أدوات الإضاءة بالمخازن.

وألقى العناني بيانه أمام مجلس النواب حول إنجازات ومعوقات الوزارة وإبراز الخطط المستقبلية، مؤكدا أنه من يقوم بهدم أي أثر يعاقب بالسجن، مشددا على أن قطاع السياحة واجه أزمة كورونا، وهناك كثير من الإنجازات والتطوير والخطط المستقبلية.