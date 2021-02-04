نصيحة مجرب في اليوم العالمي للسرطان.. متعافون يتحدثون: أهم حاجة النفسية

يحل اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير، حيث يعد هو ثاني الأمراض المتسببة في الوفاة على مستوى العالم، بإجمالي ما يقرب من 9.6 مليون حالة وفاة في العام الواحد، بحسب موقع «times now news»، وذلك بسبب إصابته لأحد الأعضاء أو الأنسجة في الجسم منتشرًا من خلالها لباقي إلى باقي أعضاء الجسم.

نصائح من متعافين السرطان بعد تجربة سابقة

وفي اليوم العالمي للسرطان يقدم بعض المتعافين من المرض الخبيث عدة نصائح هامة إلى المصابين، لتمكنهم من تخطي رحلة المرض، وتدعمهم نفسيًا عليه، وفقًا لخبراتهم السابقة في رحلة علاج استغرقت لسنوات.

4 سنوات من رحلة العلاج من سرطان العظام قضاهم أحمد سعد، في رحلة علاج لم ييأس خلالها إلى أن تمكن من التغلب على المرض الخبيث وهزيمته، ليخرج بعدها ليعيش حياته الطبيعية ويتزوج وينجب.

متعافي: أهم حاجة المصاب يعرف حقيقة مرضه

يرى «سعد» أن أهم شيء في رحلة العلاج من السرطان هو أن يكون المريض نفسه على دراية بتفاصيل مرضه، حسبما قال لـ«الوطن»، فضلا عن دعم أسرته ومن حوله نفسيًا،: «أهم حاجة يعرفوه حقيقة مرضه»، لافتا إلى أن بعض الحلات لا تستطيع التغلب على المرض نتيجة حالتهم النفسية السيئة.

المعرفة الحقيقية للأعراض الجانبية لأدوية السرطان ضمن الأشياء الهامة التي يجب على المريض معرفتها جيدًا خلال فترة علاجه، بحسب «سعد»، مضيفًا أن العلاج يحدث تغيرات في شكل المريض، ويضعف من مناعته، فعليه ألا يخاف من ذلك، ولا يتوقف عن الانتظام في العلاج، مع دور الأسرة الهام في تهيأته لذلك، وتعزيو إحساسه بالأمان في أنها فترة بسيطة وسيجتازها.

الحلقات النقاشية بين المصابين ترفع روحهم المعنوية

المشاركة في جلسات وحلقات نقاشية مع مصابي سرطان ضمن أفضل الطرق التي ترفع من الروح المعنوية للمريض، حسبما ذكر «سعد»، وذلك للاستفادة من خبرات بعضهم، وسماع القصص الملهمة التي تثير لديهم الشعور بالرغبة في هزيمة السرطان، والرغبة في العودة لعيش الحياة بشكل طبيعي مجددًا.

متعافية سرطان ثدي: الكشف المبكر عند 40 سنة من أهم طرق الوقايا

وناشدت راوية على، إحدى المتعافيات من سرطان الثدي، جميع السيدات عند سن الـ40 عامًا تذهب للاطمئنان على نفسها وتجري الكشف المبكر، حتى تكشف أي خطوةر عليها، والوضع ذاته إذا كان لها تاريخ وراثي في العائلة، وذلك للاطمئنان على نفسها مبكرًا، حيث إنه يمكن التغلب على السرطان في أوله بنسب كبيرة.

الروح معنوية المرتفعة من أهم أساليب التغلب على السرطان، حسبما أوضحت «راوية» لـ«الوطن»، مضيفة أن الخروج والرحلات والتنزه من ضمن الأسلحة الهامة أيضًا، للخروج من الإكتئاب أو الأعراض السلبية الناتجة عن السرطان، مع الثقة في الله بإنها مرحلة بسيطة يمكن التغلب عليها بسهولة.