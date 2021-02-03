«ورشة حكي» للأطفال مرضي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

زار الكاتب والسيناريست هيثم السيد، مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال لتقديم الدعم المعنوى للأطفال المرضى، وتفقد «السيد»، المستشفى، خلال زيارته اليوم، رافقه مسؤولو العلاقات العامة بالمستشفي، حيث استمع لشرح مفصل عن مراحل إنشاء المستشفى المتخصصة فى علاج أورام الأطفال بالمجان .

ونظم السيد ورشة للحكي داخل المستشفي حضرها عدد من الأطفال المرضي ، وأبدى الاطفال إعجابهم بطريقة السرد الرائعة، وأشاد الكاتب بما شاهده داخل المستشفي من إنشاءات وخدمات طبية مميزه تقدم للمرضى من أطفال الصعيد، وأبدى استعداده لتنظيم ورش عمل وتدشين مبادرة تحت عنوان «العلاج بالفن»، لدعم الأطفال نفسيا.

ووجّه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر للكاتب هيثم السيد ولكل الداعمين للمستشفى مشيرا إلى أن المستشفي سيكون خلال فترة قصيرة من أهم المستشفيات التى تعالج أورام الأطفال من خلال الاستعانة بأكبر الاستشاريين والأطباء والاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية لتقديم أفضل الخدمات للمرضي والمترددين على المستشفي.

ورحب فؤاد بجميع الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تنفذ بالمستشفي لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الاطفال وعدة مؤسسات وجهات ثقافية وفنية، ومن المقرر أن يفتتح مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد خلال هذا العام .