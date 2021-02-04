محافظ بني سويف لـ«مجلس الشباب»: 285 مليونا لإنشاء بحيرات تجميع أمطار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا، بأعضاء المجلس الاستشاري للشباب، عبر تطبيق زووم، وذلك في إطار الحرص على مواصلة اللقاءات مع أعضاء المجلس في ظل مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك لمناقشة ما تمّ إنجازه باستمرار في عدد من الملفات، وطرح ومناقشة المقترحات الجديدة مع تطورات الوضع في مختلف القطاعات الخدمية والمجالات التنموية، والوصول لرؤى موحدة في عدد من الموضوعات المطروحة سابقا للبدء في مراحل إنجازها بالتعاون مع المعنيين وغيرها من الموضوعات.

في البداية اللقاء، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي شارك فيها المجلس، مستعرضا عدداً من الجهود المبذولة خلال عام مضى، حيث تم إطلاق أول استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة لمدة 10 سنوات، والتي شملت 6 مجالات.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بوعي الموطن، والذي كان أحد أهم العوامل الرئيسية في مواجهة أزمة كورونا، حيث انعكس ذلك في كون أن المحافظة خلال الموجة الأولى والثانية من أقل المحافظات بإقليم شمال الصعيد في أعداد الإصابات والوفيات، وحاليًا يوجد استقرار في مخزون الأكسجين الطبي بالمستشفيات، بجانب أن المحافظة قد أعدت خطة تشمل التعامل مع مستجدات الوضع والطوارئ في هذا المجال.

وأشار المحافظ إلى تفاصيل بع المشروعات الجديدة التي أدرجت في الخطة وتمّ توفير الاعتمادات لها، منوها إلى اعتماد وزارة الموارد المائية والري ميزانية تقدر بـ285 مليونًا للبدء في عمل بحيرات لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها، والذي سيسهم بشكل كبير في دعم قدرة مخر سيل سنور لمواجهة أي كميات من مياه السيول أو الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر.

كما أشار المحافظ إلى ما تمّ إنجازه على أرض الواقع فيما يتعلق بخطة المحافظة لتطوير الأسواق ومواقف السيارات، كما تطرق المحافظ إلى المشروع القومي «حياة كريمة» لتطوير 65 قرية بمركزي ناصر وببا، حيث لحقت بني سويف بالركب في المرحلة الثالثة بقري مركزي ناصر وببا.

ونوه إلى أنَّ المبادرة كان نتاج جهود وأفكار الكثير بدأت من شباب البرنامج الرئاسي في أحد مؤتمرات الشباب، والتي تبناها ووجه بتنفيذها عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن الريفي.

واستمع المحافظ لعدد من الاستفسارات والمقترحات من شباب المجلس، حيث أجاب على تساؤلات لبعض المشاركين في الاجتماع عن جهود دعم القطاع الترفيهي، حيث أشار إلى أنَّ بني سويف تفتقر لوجود المسارح والسينما والمساحات الخضراء و المولات التجارية، مبينًا أنَّ خطة المحافظة لدعم هذا القطاع بدأت بتطوير الكورنيش والممشى السفلي بطول 1.5كم، وجار العمل على اجتذاب البراندات والمولات التجارية المشهورة لفتح فروع لها بالمحافظة، منوها إلى جهود دعم إنشاء مناطق لوجستية وموانئ جافة على أرض المحافظة.