عاجل.. وزير الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة

أعلنت الدكتوره هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم، عن تعاقد مصر مع الاتحاد الدولي للأمصال «جافي» المؤسسة المسؤولة عن اللقاحات في العالم على 40 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا جديدة وتصل الدفعة الاولى في الأسبوع الثاني من فبرايرالحالي معدل 8 ونصف مليون جرعة على دفعات أولى على ان تتوالى باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة.

وزيرة الصحة : مبادرة مصرية ل100 مليون لكاح ووصول التطعيم لكل الممصريين

كما اعلنت الوزيرة ايضا استقبال مصر اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني التي تعتقدت عليها مصر مشيرة الى ان مصر أول دولة أفريقية تحصل عليه، واكدت الوزيرة في بيانها امام الجلسة العامة للبرلمان الانتهاء من تطعيم الاطقم الطبية مؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين معلنة عن مبادرة توفير 100 مليون جرعة لقاح لمصر تتناول كافة التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصري.

وعرضت الوزيرة على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب صورة العقود التي وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا كل الفرق والوفود التي شاركت في بطولة كاس العالم لليد عادت الى بلادها صفر اصابات بقيروس كورونا اكبر مجمع في الشرقة الاوسط للقاحات بحلوان.

قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية الجيدة في ابرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021 رغم التحدي الذي واجه الدول في انتاج اللقاحات قالت وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة للمجلس أن ذلك حدث بعد التتنسيق معهم.

وقالت وصلت الشحنة الثالثة اليوم و نحن أول دولة افريقية تستقبل جرعات مضيفة نتعامل بنظام مميكن بنسبة 100% وقالت وزيرة الصحة ما شهدناه صفحة جديدة من تاريخ الطب مصر و اعزي الزملاء و اسرهم و أطالب من يقفون في خط المواجهة الصمود و اتخاذ الإجراءات الاحترازية و اضافت " مصر تضرب مثل يحتذي به في العالم كله.