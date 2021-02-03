وزيرة الصحة: سننشئ وحدة لتأمين الأحداث الكبرى.. كورونا قد يستمر لسنوات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تأسيس وحدة للتأمين الطبي للأحداث الكبرى والفعاليات، حيث يبدو أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قد تستمر بعض السنوات، «ممكن الفيروس يُقعد سنة أو اثنين منعرفش»، لكن وجب تأسيس وحدة خاصة لتأمين الأحداث الكبرى مثلما تم تأمين مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسكندرية السينمائي وبطولة كأس العالم لكرة اليد، وكذلك مهرجان الجونة السينمائي.

الوحدة ستؤمن الفعاليات الكبرى سواء رياضة أو فنية أو غيرها

وأضافت «زايد»، خلال لقائها على شاشة «Extra news»، أن تلك الوحدة سيتم تشكيلها وسيكون بعض أعضائها من الشباب الذين لهم خبرات عظيمة، «مهم جدًا برضو البعد الإعلامي الصحي، فالإعلام كان له أثر كبير في عكس المجهود الذي تقوم به وزارة الصحة وقيادات الدولة بشكل راقي، ووحدة التأمين الطبي للأحداث الكبرى ستكون ثابته في الوزارة لأي فاعلية تحتاج لتأمين طبي سواء رياضية أو فنية أو غيرها».

أعداد فيروس كورونا المستجد يقل

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي الخاص بجائحة كورونا، حيث ذكرت أنه بفضل الله ومجهود الدولة، وكل العاملين في وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة الأزمة، هناك انخفاض في أعداد الإصابات، «ده مش مجهود وزارة الصحة فقط، ده مجهود تكاتف كل أجهزة الدولة، الحمد لله منحنى الإصابات يقل بشكل ملحوظ، وعدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس صناعي يقل، وعدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة يقل أيضًا».

نتمنى استقرار الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا

وشددت الوزيرة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية من أجل انخفاض الأعداد، «إن شاء الله مع توافر اللقاح ودخول دفعات لمصر بشكل متتابع، هيدي حماية أكثر للمواطنين، ونتمنى أن الوضع الوبائي يكون أكثر استقرارًا».