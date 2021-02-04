زايد: كورونا أكسب القطاع الصحي في مصر قوة أكبر

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، أكسبت القطاع الصحي قوة، بل وضربت مثالا للصلابة، معربة عن فخرها بالقطاع الصحي من أبناء المصريين، بقولها: «هؤلاء أولادكم، كل واحد في أسرته عنده أحد أفراد الأطقم الطبية، افخروا بهم.. أنا فخورة بيهم».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بيانها عن الفترة 2018- 2020.

وقالت هالة زايد: «دعوني أحكي لكم ببساطة، حكايات كورونا التي تتنوع ما بين القسوة والرعب.. أيام وليالي فقدنا فيها ناس، وجرينا ومخفناش، واشتغلت الأطقم الطبية بجدعنه وإنسانية، مهما كانت مناصبهم».

وأشارت وزيرة الصحة في كلمتها، إلى أننا كنا أمام حل من ثلاثة، «إما فتح الدنيا واللي يحصل يحصل، فنشهد أكبر قدر من الإصابات، وبالتالي الوفيات، وقد يكون هناك عدم قدرة على التحكم، أو الإغلاق الكامل والتشديد وإجراء تحاليل لكل اللي معدي في الشارع والمولات، أو تسطيح منحنى الوباء بحيث نستوعب العدد على أكبر فترة، وبأقل عدد للوفيات لحين توافر اللقاح واكتساب الخبرات»

ولفتت وزيرة الصحة، إلى اتباع مصر واليابان طريقة ممنهجة بالغلق الجزئي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مقابل الطرق الأخرى التي اتبعتها الدول الكبري.

ونوهت الوزيرة، بأن الحكومة حاولت إحداث التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد المصري، الذي يلقي بظلاله على المواطن المصري، بقولها: «كان عينينا أيضا على الاقتصاد، بالطبع الصحة أولوية، لكن ماذا إذا عالجت اليوم، ووقع الاقتصاد وفقد البعض وظائفهم».