ثلوج وأمطار غزيرة في مدن بني سويف.. والأهالي: «أول مرة نشوف كده»

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا من قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا، لتساقط ثلوج من السماء وسط حالة من الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة، مساء اليوم.

وقال طارق شاكر أحد أهالي قرية بدهل، إن ما تم من تداول لصور ثلوج بالقرية صحيح، حيث فوجئنا منذ قليل بقطع ثلجية صغيرة تتساقط مثل الأمطار، وسط حالة من الطقس السيء والرياح والأمطار والتي حولت الشوارع إلى برك طينية.

وتابع: «يمكن دي أول مرة أشوف ثلوج تتساقط في قريتنا، والتي استمرت لدقائق معدودة قبل أن يعاود الطقس استقراره مرة أخرى».

كانت محافظة بني سويف، شهدت مساء اليوم، حالة من الطقس السيئ، حيث هطلت امطار غزيرة على أغلب قرى ومدن المحافظة لمدة تراوحت من 10 إلى 20 دقيقة، كذلك هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.

كما شهد مركزي ناصر والواسطى شمال المحافظة، وعدة قرى بالجانب الشرقي من النيل، موجة من الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 30 دقيقة، ما تسبب في غرق الشوارع.

ورفعت محافظة بني سويف، درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة، بداية من اليوم وحتى غدا الجمعة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم تشكيل غرف عمليات بالواحدات المحلية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين حال حدوث أي تداعيات ناتجة عن موجة الطقس السيئ المتوقعة، والتدخل الفوري تجاه حلها أو رفع الخطر.