إقامة سرادقات عزاء مخالفة ببنها وطوخ رغم المنع واستغاثات بالمحافظة

شهدت مراكز بنها وطوخ، إقامة عدد من سرداقات العزاء بالمخالفه لقرارات مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية، بمنع إقامة سرداقات العزاء والتجمعات، أو فتح دور المناسبات، طبقا للإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهد مركز بنها، إقامة 3 عزاءات دفعة واحدة، بمناطق مختلفة بدائرة المركز، بينما شهد مركز طوخ، إقامة عزاء كبير بقرية زاوية بلتان، وهو الأمر الذي أثار استياء بعض المواطنين، الذين طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوقف هذه العزاءات، ومحاسبة المسئولين المتقاعسين عن مواجهة هذه المخالفات، حيث يوجد حالة من عدم الالتزام بالتعليمات في هذا الشأن.

وطالب المواطنين، بضرورة تشديد الرقابة بسبب تقاعس المسئولين في كثير من مناطق المحافظة، عن مواجهة الظاهرة، متسائلين أين اللجان من تنفيذ القانون بعد زيادة الظاهرة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه وجه بتنفيذ القانون على كل المواطنين بكل حزم وحسم دون استثناء على الجميع، وأنه لا تهاون تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة حفاظًا على الصحة العامة مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير.

أضاف المحافظ، أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة لارتداء الكمامات الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات.

ووقف إقامة اي سرداقات وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم وخاصة في حالة خرق تنفيذ القانون مؤكدا انه في حالة الإبلاغ أو رصد أي مخالفة، يتم تغريم المخالف وإزالة العزاء والسرادق، فورا من خلال لجان الضبطية القضائية بمعاونة أجهزة الأمن ومأموري المراكز والأقسام، وأقسام الإشغالات بمراكز المدن.