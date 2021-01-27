القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، في الوقت الذي سجل فيه مستشفى قها المركزي للعزل الصحي حالتي وفاة، على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر طبية أن حالتي الوفاة اللتين تم الإعلان عنهما في عزل قها، قبل قليل، لرجلين، أحدهما يُدعى «أحمد أ. م.»، يبلغ من العمر 67 سنة، من مدينة القناطر الخيرية، والآخر «محمد ط. ي.»، 69 سنة، من مركز طوخ.

وبحسب بيانات مديرية الصحة، فقد سجلت 4 مراكز ومدن «صفر» إصابة بفيروس كورونا، هي العبور والقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة وقها، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 12 ألف و327 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 905 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 771 حالة، وبنها 3860 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1245 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1305 حالة، وشبين القناطر 851 حالة، وطوخ 1576 حالة، وقليوب 827 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 726 حالة.

وفي وقت سابق، كرم مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر في محافظة القليوبية، برئاسة عفيفى الفرماوي، وفي حضور الدكتورة جيهان فؤاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد فتحي، الأمين العام، والدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي الأسبق، أكثر من 50 متطوعاً من الشباب لجهودهم المبذولة في مجال مواجهة فيروس كورونا، وعدد من المبادرات المجتمعية التى أطلقتها الجمعية.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة القليوبية، إن التكريم تم وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث تم تسليم شهادات التقدير للشباب المكرمين، وأثنى على دورهم في مجال الشراكة المجتمعية، وبذل الجهود، بالتعاون مع الجمعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتعاون في عدد من المبادرات الاجتماعية الهادفة للنهوض بالمحافظة.

وأشاد «راجح» بجهود محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، في النهوض بالمحافظة، وعمله الدؤوب من أجل الرقي بالمجتمع المحلي على أرض القليوبية، كما وجه الشكر لمجلس إدارة الجمعية، وما أثمرته الجهود المبذولة للنهوض بالمجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه المواطنين من أبناء المحافظة.