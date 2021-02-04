السيسي يشيد بأمهات الشهداء: «مصر عايشة بعطائكم.. كل الشكر لحضراتكم»

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بلقائه طلاب الكلية الحربية وأسرهم، قائلا: «أنا سعيد إني ألتقى بيكم، أنا معدتش على كل الناس، وأرجو إنكم تقبلوا اعتذاري، لكن أرجو أن احترامي ومحبتي لكم تصل لكم جميعا، وأرجو أن تحيتي وسعادتي مش أنا بس، أنا وكل المصريين».

وأضاف السيسي، في كلمة له أثناء زيارته إلى مقر الكلية الحربية، الخميس، «لما التقيت بأسر الشهداء، سواء الشهيد أب أو أخ، والأم اللي قدمت ابن شهيد لم تتردد انها تقدم ابن تاني لنفس المسار، والأم اللي فقدت زوجها وسندها وتألمت وبتتألم من فقد الزوج بردو مترددش أنها تقدم الابن».

وتابع: «هي دي الدولة، بعرقكم وعطاءكم، قايمة مصر وعايشة، وهتفضل قايمة وعايشة إن شاء الله، وكل الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم جميعا، مش باسمي بس ولكن باسم كل مصري ومصرية موجودين على الأرض دي عايشين بفضل الله سبحانه وتعالى، وأمان وسلام بفضل عطاء أسر قدمت أبناءها وأزواجها لمصر عشان تفضل مصر».