تفاصيل 9 وظائف متاحة لأصحاب الحرف: الراتب يصل لـ10 آلاف

يبحث أصحاب الحرف عن وظائف خالية بعد تعطل الكثير منهم عن أشغالهم نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولذا طرح موق «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الإجتماعي عدد من الوظائف المتاحة لهذه الفئة من العمالة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية تفاصيل أبرز 10 وظائف متاحة لأصحاب الحرف، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

وظائف الحرف المتاحة

وظيفة فني مولدات

اسم الشركة: كونتراك إف إم.

مقر العمل: أبو رواش - أبو النمرس - إطفيح - البدرشين - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

وظيفة استرجي

اسم الشركة: بينوكيو للأثاث.

مقر العمل: البساتين - المعادي - طرة - القاهرة.

سنين الخبرة: من سنة -‎ سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

وظيفة فني ورشة نحاس

اسم الشركة: قنديل مصر.

مقر العمل: السلام - القاهرة .

سنين الخبرة: من سنة -‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 22 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

وظيفة فني لحام

اسم الشركة: ميتال فابريكاشن لتشكيل المعادن.

مقر العمل: المرج - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

وظيفة سباك

اسم الشركة: أوراسكوم للفنادق والتنمية.

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 10 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

وظيفة كهربائي

اسم الشركة: أوراسكوم للفنادق والتنمية.

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 25 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة موظف مغسلة ملابس

اسم الشركة: السكري لمناجم الذهب.

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار تشطيبات

اسم الشركة: أوراسكوم للفنادق والتنمية.

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر.

سنين الخبرة: من 3 - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

وظيفة مشرف مبيعات

اسم الشركة: اثيل كونتكت سنتر

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 7000 - 10000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 3000 - 5000 جنيه